Украинский клуб отказал "Интеру" в продаже своего игрока за пять миллионов евро

"Интер" не сумел договориться о покупке вратаря луганской "Зари" Андрея Лунина, сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

По его словам, итальянский клуб предложил за голкипера пять миллионов евро, но получил отказ, так как украинцы оценивают его в большую сумму.

Сам Лунин готов сменить клуб и перебраться в Серию А.

Ранее сообщалось, что 19-летним Луниным также интересуются "Интер", "Рома", "Наполи", "Лестер", "Арсенал" и "Ювентус".

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