Украинский клуб отказался подписывать Милевского
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил, что клуб не собирается подписывать контракт с бывшим нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским.
"Если бы я был главным тренером, и у нас не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это для маркетинга супер. Но у нас другая философия. Я бы с радостью хотел бы видеть таких футболистов, но философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должны играть молодые. Поэтому, к сожалению, нет", - приводит слова Козловского пресс-служба клуба.
35-летний Милевский в настоящее время является свободным агентом. Последним клубом форварда было брестское "Динамо", с которым он становился чемпионом Беларуси.
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