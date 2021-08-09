Украинский клуб презентовал новую форму с помощью эффектной модели

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Украинский клуб презентовал новую форму с помощью эффектной модели

Украинский футбольный клуб "ЛНЗ" из Черкасс провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах.

Пресс-служба команды опубликовала в инстаграме фотоподборку, на которой новую экипировку показывает эффектная девушка-модель.

Клуб "ЛНЗ" выступает во Второй украинской лиге (третий по силе дивизион страны).

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