Украинский клуб презентовал новую форму с помощью эффектной модели
Украинский футбольный клуб "ЛНЗ" из Черкасс провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах.
Пресс-служба команды опубликовала в инстаграме фотоподборку, на которой новую экипировку показывает эффектная девушка-модель.
Клуб "ЛНЗ" выступает во Второй украинской лиге (третий по силе дивизион страны).
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|VPK-Ahro Shevchenkivka
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|2
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|20
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|20
|47
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|Горняк Кривой Рог
|20
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|Энергия Новая Каховка
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|Makiyivvuhillya
|20
|24
|7
|Mykolaiv II
|20
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|8
|Таврия Симферополь
|20
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|Real Pharm
|20
|16
|10
|Avanhard II
|20
|14
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|Черноморец II
|20
|13