Украинский клуб расторг контракт с игроком за посещение России

Клуб украинской первой лиги "Агробизнес" объявил об уходе нападающего Игоря Сикорского.

На официальном сайте команды из Хмельницкой области указывается, что "футболист демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой".

В связи с этим "Агробизнес" в одностороннем порядке расторг контракт с Сикорским.

Стоит отметить, что форвард во время отпуска побывал в Санкт-Петербурге.

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