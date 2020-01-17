Украинский клуб расторг контракт с игроком за посещение России
Клуб украинской первой лиги "Агробизнес" объявил об уходе нападающего Игоря Сикорского.
На официальном сайте команды из Хмельницкой области указывается, что "футболист демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой".
В связи с этим "Агробизнес" в одностороннем порядке расторг контракт с Сикорским.
Стоит отметить, что форвард во время отпуска побывал в Санкт-Петербурге.
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