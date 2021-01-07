"Динамо" Киев выпустит собственную криптовалюту
Киевское "Динамо" в скором времени выпустит цифровые токены для своих болельщиков.
Разработкой нововведения клуб занимается совместно с компанией Moonwalk, которая специализируется на криптовалютах.
Токены дадут фанатам возможность получить мерч, билеты на VIP-мероприятия и скидки на покупку товаров на стадионе.
Таким образом, "Динамо" пытается нивелировать негативные финансовые последствия пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13