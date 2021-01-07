"Динамо" Киев выпустит собственную криптовалюту

Киевское "Динамо" в скором времени выпустит цифровые токены для своих болельщиков.

Разработкой нововведения клуб занимается совместно с компанией Moonwalk, которая специализируется на криптовалютах.

Токены дадут фанатам возможность получить мерч, билеты на VIP-мероприятия и скидки на покупку товаров на стадионе.

Таким образом, "Динамо" пытается нивелировать негативные финансовые последствия пандемии коронавируса.

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