Украинский клуб заработает на трансфере Карраскаля в ЦСКА

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Украинский клуб заработает на трансфере Карраскаля в ЦСКА

ЦСКА ведет переговоры по покупке хавбека "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Metaratings, украинские "Карпаты" получат 11 процентов от суммы сделки, если трансфер колумбийца в ЦСКА состоится.

22-летний Карраскаль выступал за "Карпаты" с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за футболиста 7,5 миллиона евро.

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