Украинский клуб заработает на трансфере Карраскаля в ЦСКА
ЦСКА ведет переговоры по покупке хавбека "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.
Как сообщает Metaratings, украинские "Карпаты" получат 11 процентов от суммы сделки, если трансфер колумбийца в ЦСКА состоится.
22-летний Карраскаль выступал за "Карпаты" с 2017 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за футболиста 7,5 миллиона евро.
Читайте также: Агент Карраскаля отреагировал на слухи о договорённости по переходу в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Роналдо дал совет "Реалу", кого лучше подписать - Мбаппе или Неймара
-
"Лилль" сыграл вничью с "Ренном", "Анжер" переиграл "Дижон"
-
"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость ван де Бека
-
Украинский клуб заработает на трансфере Карраскаля в ЦСКА
-
Зинченко прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
-
В сети выложили видео драки Магуайра в Греции
-
2
Флик - о финале с ПСЖ: "Мы намерены сыграть свой лучший матч"
-
1
Роббен провел первый матч после возобновления карьеры
-
1
ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"
-
1
Арбитр Федотов: "Турбин просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом"
-
1
"Десна" и "Александрия" добыли уверенные победы в матчах УПЛ
-
2
Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"
-
2
Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"
-
1
"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА
-
1
Конте попросит руководство "Интера" усилить состав
-
Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"
-
"Химки" готовы уволить Гунько с поста тренера команды
-
1
В борьбу за Месси включился еще один клуб
-
"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом"
-
3
"Барселона" возобновила переговоры по Лаутаро Мартинесу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22