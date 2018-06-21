Украинский комментатор: "Сначала футболистов сборной России сажали на кол, а теперь полный оргазм"

Комментатор украинских телеканалов Виктор Вацко высказался об игре сборной России на ЧМ-2018.

Россияне добыли победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) на старте группового этапа.

"Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной.

Перед чемпионатом мира сажали всех игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то, что только с третьего тура они начнут играть против настоящих футболистов", – написал Вацко.

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