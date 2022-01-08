Украинский легионер "Славии" рассказал об оскорблениях от фанатов "Спарты"

Фото инстаграм Максима Таловерова

Защитник "Славии" Максим Таловеров признался, что уже почувствовал на себе ненависть болельщиков "Спарты".

Напомним, что 21-летний украинец перешёл в пражский клуб только 5 января.

"Поединки "Спарты" и "Славии" - исторически самые главные и ожидаемые в Чехии. Кроме поздравлений от болельщиков "Славии", мне уже прилетело в директ несколько оскорбительных картинок от болельщиков "Спарты". Как я уже писал, один раз я был на пражском дерби в качестве зрителя, это ни с чем не сравнится в Чехии. Это лучшие матчи чешской лиги, которые можно представить.

С нетерпением жду встречи на поле. Хотел бы ощутить накал игры, эмоции фанатов и стадиона, как будет гореть поле. Против "Славии" я провёл один из первых своих матчей за "Ческе Будеевице". Не могу сказать, что не волновался, но мало кто ожидал что-то такое фантастическое", - сказал Таловеров.

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