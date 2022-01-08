Украинский легионер "Славии" рассказал об оскорблениях от фанатов "Спарты"
Фото инстаграм Максима Таловерова
Защитник "Славии" Максим Таловеров признался, что уже почувствовал на себе ненависть болельщиков "Спарты".
Напомним, что 21-летний украинец перешёл в пражский клуб только 5 января.
"Поединки "Спарты" и "Славии" - исторически самые главные и ожидаемые в Чехии. Кроме поздравлений от болельщиков "Славии", мне уже прилетело в директ несколько оскорбительных картинок от болельщиков "Спарты". Как я уже писал, один раз я был на пражском дерби в качестве зрителя, это ни с чем не сравнится в Чехии. Это лучшие матчи чешской лиги, которые можно представить.
С нетерпением жду встречи на поле. Хотел бы ощутить накал игры, эмоции фанатов и стадиона, как будет гореть поле. Против "Славии" я провёл один из первых своих матчей за "Ческе Будеевице". Не могу сказать, что не волновался, но мало кто ожидал что-то такое фантастическое", - сказал Таловеров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Славия Прага
|29
|66
|2
|Виктория Плзень
|29
|64
|3
|Спарта Прага
|29
|56
|4
|Млада Болеслав
|29
|49
|5
|Теплице
|29
|48
|6
|Злин
|29
|38
|7
|Дукла Прага
|29
|37
|8
|Яблонец
|29
|36
|9
|Слован Либерец
|29
|36
|10
|Карвина
|29
|34
|11
|Брно
|29
|32
|12
|Словацко
|29
|31
|13
|Богемианс 1905
|29
|28
|14
|Высочина Йиглава
|29
|27
|15
|Градец Кралове
|29
|24
|16
|Прибрам
|29
|22