Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"
Украинский моряк Денис Гриценко, который недавно был освобожден из российского СИЗО, поблагодарил киевское "Динамо", которое прислало ему и другим морякам футболки клуба, когда они находились под стражей.
"Был момент, когда передали в следственный изолятор футболки, и управление СИЗО разрешило непосредственно передать в камеру эти футболки. Потом, когда их одели, то почувствовали себя чуть-чуть на Украине. Когда пришли эти футболки, это был первый такой большой подъем, а второй - когда была война за них, кто их наденет.
Третья радость - когда нас уже выводили из СИЗО, а сопровождающие сказали, что "Динамо" хотя бы нормально играет по сравнению с россиянами. То есть у вас поддержка даже в России", - сказал Гриценко в интервью YouTube-каналу "Динамо".
Стоит отметить, что "Динамо" не может одержать победу уже на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах. В данный момент киевляне занимают лишь шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.
Не пропустите: "Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак оценил шансы "Зенита" продать Малкома
-
Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной
-
Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны"
-
"Монако" Головина проиграл "Марселю", ведя 2:0 в середине первого тайма
-
"Милан" обыграл "Верону" благодаря голу Пентека
-
Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"
-
1
Фанаты голландского клуба устроили трогательную акцию для детей
-
В Дагестане произошло массовое побоище на матче юношеских команд
-
"Динамо" креативно анонсировало матч с "Уфой", использовав мотивационную речь Сталлоне
-
"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги
-
"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол
-
Марадона дебютировал с поражения в качестве наставника "Химнасии"
-
Кононов может возглавить украинский топ-клуб
-
"Рома" - "Сассуоло" - 4:2, СПАЛ - "Лацио" - 2:1 (видеообзоры матчей)
-
ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"
-
"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян
-
"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в матче с тремя пенальти
-
Экс-форвард ЦСКА Думбия вывел "Сьон" в 1/8 Кубка Швейцарии
-
"Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро
-
"Арсенал" упустил победу над "Уотфордом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4