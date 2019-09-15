Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"

Теги динамо киев

Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"
Украинский моряк Денис Гриценко, который недавно был освобожден из российского СИЗО, поблагодарил киевское "Динамо", которое прислало ему и другим морякам футболки клуба, когда они находились под стражей.

"Был момент, когда передали в следственный изолятор футболки, и управление СИЗО разрешило непосредственно передать в камеру эти футболки. Потом, когда их одели, то почувствовали себя чуть-чуть на Украине. Когда пришли эти футболки, это был первый такой большой подъем, а второй - когда была война за них, кто их наденет.

Третья радость - когда нас уже выводили из СИЗО, а сопровождающие сказали, что "Динамо" хотя бы нормально играет по сравнению с россиянами. То есть у вас поддержка даже в России", - сказал Гриценко в интервью YouTube-каналу "Динамо".

Стоит отметить, что "Динамо" не может одержать победу уже на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах. В данный момент киевляне занимают лишь шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.

Не пропустите: "Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей. | http://soccernews.ru
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