Украинский теннисист потроллил Дзюба из-за интимного видео

Украинский теннисист Илья Марченко потроллил нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Готовлюсь к завтрашнему матчу", - написал Марченко на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он лежит без футболки и пытается повторить действия футболиста.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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