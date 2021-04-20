Украинский вратарь интересует три клуба Ла Лиги
Фото: Твиттер @goal
Голкипер "Реала" Андрей Лунин может поменять клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
22-летний украинец испытывает недостаток в практике и хотел бы чаще выходить на поле, чем это происходит сейчас. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан доверяет защиту ворот более опытному Тибо Куртуа. По этой причине Лунин готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.
По данным источника, в услугах вратаря заинтересованы три клуба испанской Ла Лиги. Речь идет о "Бетисе" и "Гранаде", и "Эйбаре". Эти команды готовы предложить контракт для молодого стража ворот.
"Королевский клуб" готов продать Лунина, который провел в этой кампании только один матч в этом сезоне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14