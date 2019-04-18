Украинский вратарь: "Не поехал бы играть в Россию. Она – агрессор"
Украинский вратарь венгерского МТК Артем Кичак поделился мнением о конфликте между Украиной и Россией.
"Я считаю, что у нас война с Россией. Россия – агрессор для нас.
Поехал бы туда играть? Нет, я бы не поехал. Знаю, что эта страна – агрессор для моей страны. Пока не закончится война, не поеду. Каждый решает для себя, как правильно", - приводит слова Кичака Tribuna.com.
29-летний Кичак является воспитанником киевского "Динамо". За свою карьеру выступал за "Волынь" и донецкий "Олимпик". Сыграл 18 матчей за юношескую сборную Украины. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах за МТК и пропустил 40 голов.
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