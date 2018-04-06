Украинский вратарь отказал "Ювентусу" и "Арсеналу" ради "Интера"

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Украинский вратарь отказал "Ювентусу" и "Арсеналу" ради "Интера"

Вратарь "Зари" Андрей Лунин согласился перейти в "Интер", соообщает /Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, ради перехода в миланский клуб голкипер отклонил предложения "Ювентуса" и "Арсенала". 

19-летний Лунин посчитал, что у него будет больше шансов пробиться в основной состав "Интера".

Напомним, что "нерадзурри" заплатят за молодого украинца около шести миллионов евро.

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