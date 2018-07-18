Украинский вратарь покинет "Реал" в ближайшие дни

"Реал" отдаст в аренду украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает Marca.

По сведениям издания, голкипер, скорее всего, проведет ближайший сезон в клубе "Эльче", который вышел в Сегунду.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" несколько недель из "Зари" за 8,5 миллионов евро и подписал с королевским клубом контракт до лета 2024 года.

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