Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии"

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Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии"Фото: Твиттер @realmadrid 
За развитием голкипера "Реала" Андрея Лунина наблюдают несколько европейских клубов.

По информации испанского издания Don Balon, украинский вратарь заинтересовал такие серьезные клубы, как дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм".

Источник сообщает, что лондонский клуб уже достаточно долго присматривается к Лунину, а вот немцы настроились на покупку совсем недавно.

Пока в "королевском" клубе молодому украинцу трудно составлять конкуренцию безоговорочному "первому номеру" Тибо Куртуа. По этой причине в текущем сезоне он сыграл только один матч в 1/16 Кубка Испании, который закончился для "сливочных" поражением от клуба "Алькояно" в дополнительное время со счетом 1:2.

Сам голкипер готов уйти в аренду в другой клуб, если тренеры посчитают, что ему необходима игровая практика в другой команде.

Читать также: Два испанских клуба поборются за Лунина | http://soccernews.ru
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