Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии"
Фото: Твиттер @realmadrid
За развитием голкипера "Реала" Андрея Лунина наблюдают несколько европейских клубов.
По информации испанского издания Don Balon, украинский вратарь заинтересовал такие серьезные клубы, как дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм".
Источник сообщает, что лондонский клуб уже достаточно долго присматривается к Лунину, а вот немцы настроились на покупку совсем недавно.
Пока в "королевском" клубе молодому украинцу трудно составлять конкуренцию безоговорочному "первому номеру" Тибо Куртуа. По этой причине в текущем сезоне он сыграл только один матч в 1/16 Кубка Испании, который закончился для "сливочных" поражением от клуба "Алькояно" в дополнительное время со счетом 1:2.
Сам голкипер готов уйти в аренду в другой клуб, если тренеры посчитают, что ему необходима игровая практика в другой команде.
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