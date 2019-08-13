Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин перешел в "Вальядолид", сообщает официальный сайт клуба.
Вальядолидцы арендовали голкипера до окончания сезона-2019/20. Право выкупа в арендном соглашении отсутствует.
21-летний Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды и сыграл пять матчей. Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2024 года.
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|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|Хетафе
|38
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|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
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|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
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|Леганес
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|Вильярреал
|38
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
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|18
|Жирона
|38
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|Уэска
|38
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|20
|Райо Вальекано
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|32