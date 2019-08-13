Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"



Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин перешел в "Вальядолид", сообщает официальный сайт клуба.

Вальядолидцы арендовали голкипера до окончания сезона-2019/20. Право выкупа в арендном соглашении отсутствует.

21-летний Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды и сыграл пять матчей. Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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