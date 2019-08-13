Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"

Теги реал мадридреал вальядолидандрей лунинтрансферы

Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин перешел в "Вальядолид", сообщает официальный сайт клуба.

Вальядолидцы арендовали голкипера до окончания сезона-2019/20. Право выкупа в арендном соглашении отсутствует.

21-летний Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды и сыграл пять матчей. Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Бэйл ждёт увольнения Зидана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов