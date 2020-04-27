Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал, что в январе им интересовалась "Барселона", но он отказался переходить в каталонский клуб.

"Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов", - приводят слова Кравца украинские СМИ.

"Барселона" была готова арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за пять миллионов евро. В составе каталонского клуба украинец мог стать дублером основных левых защитников Жорди Альбы и Хуниора Фирпо.

В нынешнем сезоне 22-летний Кравец сыграл за "Леганес" один матч. В зимнее трансферное окно он на правах аренды перешел в "Луго", в составе которого сыграл шесть матчей. Его контракт с "Леганесом" действует до лета 2023 года.

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