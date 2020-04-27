Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал, что в январе им интересовалась "Барселона", но он отказался переходить в каталонский клуб.
"Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов", - приводят слова Кравца украинские СМИ.
"Барселона" была готова арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за пять миллионов евро. В составе каталонского клуба украинец мог стать дублером основных левых защитников Жорди Альбы и Хуниора Фирпо.
В нынешнем сезоне 22-летний Кравец сыграл за "Леганес" один матч. В зимнее трансферное окно он на правах аренды перешел в "Луго", в составе которого сыграл шесть матчей. Его контракт с "Леганесом" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14