Украинский защитник отказался перейти в "Сочи": названа причина
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Роман Якуба рассказал, что у него был вариант с переходом в "Сочи", но он принял решение стать игроком латвийской "Валмиеры".
"Сочи" хотел подписать меня еще зимой. Им даже удалось договориться с "Шахтeром" по поводу суммы трансфера, но я всe-таки со Львова, так что решил отказаться от возможности поиграть в России", – приводит слова Якубы Footboom.
20-летний Якуба является воспитанником "Шахтера", но за основную команду донецкого клуба он не провел ни одного матча. В июле 2021 он перешел в "Валмиеру" на правах свободного агента. Сыграл три матча за юношескую сборную Украины U20.
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