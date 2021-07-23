Украинский защитник отказался перейти в "Сочи": названа причина

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Украинский защитник отказался перейти в "Сочи": названа причина

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Роман Якуба рассказал, что у него был вариант с переходом в "Сочи", но он принял решение стать игроком латвийской "Валмиеры".

"Сочи" хотел подписать меня еще зимой. Им даже удалось договориться с "Шахтeром" по поводу суммы трансфера, но я всe-таки со Львова, так что решил отказаться от возможности поиграть в России", – приводит слова Якубы Footboom.

20-летний Якуба является воспитанником "Шахтера", но за основную команду донецкого клуба он не провел ни одного матча. В июле 2021 он перешел в "Валмиеру" на правах свободного агента. Сыграл три матча за юношескую сборную Украины U20.

Не пропустите: "Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций. | http://soccernews.ru
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