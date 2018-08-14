Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"

4 Теги спартак москвапаокевгений хачериди

Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди отметился провокацией с политическим подтекстом после матча против московского "Спартака" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Так, по завершению поединка 31-летний бек продемонстрировал болельщикам на трибуне свои щитки с изображенным на них флагом своей страны.

ФОТО: Спорт-Экспресс.
Напомним, наставник ПАОКа прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" в двухматчевом противостоянии. | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

молоток мужык надеюсь извенятса не будет

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ВИКТОР

молоток мужык надеюсь извенятса не будет

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Джонни

Ну так... Мозгов-то как у хлебушка. )

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Strateg

Где фото?

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