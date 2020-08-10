Украинский защитник получил травму пениса во время матча
Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун получил травму пениса в матче чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом" (1:2), сообщает HLH.
Травму Пластуну нанес его партнер по команде голкипер Томас Камински. Футболисты столкнулись в середине второго тайма и вратарь коленом попал украинцу в пах.
Пластун был заменен и ему прямо за пределами поля наложили швы.
29-летний Пластун выступает за "Гент" с 2018 года. Ранее он играл за "Оболонь", "Карпаты" и "Лудогорец". За сборную Украины сыграл четыре матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20