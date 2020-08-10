Украинский защитник получил травму пениса во время матча

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Украинский защитник получил травму пениса во время матча

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун получил травму пениса в матче чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом" (1:2), сообщает HLH.

Травму Пластуну нанес его партнер по команде голкипер Томас Камински. Футболисты столкнулись в середине второго тайма и вратарь коленом попал украинцу в пах. 

Пластун был заменен и ему прямо за пределами поля наложили швы.

29-летний Пластун выступает за "Гент" с 2018 года. Ранее он играл за "Оболонь", "Карпаты" и "Лудогорец". За сборную Украины сыграл четыре матча.

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