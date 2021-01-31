Украинский защитник "Рубина" Данченко перешел в греческий клуб

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что украинский защитник команды Олег Данченко перешел в греческий АЕК.

"Данченко перешел в АЕК. Это не аренда, а полноценный трансфер. Сделка закрыта. Больше ничего не могу сказать", — приводит слова Сайманова Sport24.

26-летний Данченко выступал за "Рубин" с 2019 года, провел за клуб 20 матчей и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он выступал за "Уфу" на правах аренды. Ранее играл за "Динамо" (Хмельницкий), "Черноморец", "Шахтер", "Анжи" и "Енисей". Сыграл 28 матчей за молодежную сборную Украины и забил три мяча.

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