Украинский журналист назвал причину перехода Шкурина из ЦСКА в киевское "Динамо"
Фото сайт РПЛ
Украинский журналист Игорь Цыганык объяснил причины перехода нападающего ЦСКА Ильи Шкурина в киевское "Динамо".
"Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была достаточно трудная ситуация в ЦСКА. ЦСКА приобрел этого игрока за 1,5 миллиона, и на него рассчитывали. Однако заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.
Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать Шкурина из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев - это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история.
Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в "Динамо". Однако такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы не сладко в Москве. Так что Киев для него - это выход. ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался", - приводит слова Цыганыка Tribuna.com.
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