Украинский журналист - о словах Яремчука: "Поддеть Россию - признак хорошего тона"

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Украинский журналист - о словах Яремчука: "Поддеть Россию - признак хорошего тона"

Известный украинский журналист Артём Франков прокомментировал заявлении игрока сборной Украины Романа Яремчука в адрес национальной команды России.

Напомним, что украинец упрекнул российскую сборную за слова её главного тренера Станислава Черчесова об амбициях побороться за победу на Евро-2020.

"Если честно, я не хотел бы никого принижать или сравнивать. Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного. Если он сказал что-то сгоряча... Не слышал, как это прозвучало в оригинале, но вообще в нашем медийном пространстве поддеть Россию считается признаком хорошего тона.

Конечно, это нехорошо. Но для данной ситуации это, скажем так, естественно. На месте футболистов я воздерживался бы от этого и присматривался бы к собственным достижениям. А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь", - сказал Франков.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь".Хрысте знакомо это чувство

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов. Один хрен, по плюсам он мне не соперник, потому что я их себе надрочу сколько хочу!"

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