Украинский журналист - о словах Яремчука: "Поддеть Россию - признак хорошего тона"
Известный украинский журналист Артём Франков прокомментировал заявлении игрока сборной Украины Романа Яремчука в адрес национальной команды России.
Напомним, что украинец упрекнул российскую сборную за слова её главного тренера Станислава Черчесова об амбициях побороться за победу на Евро-2020.
"Если честно, я не хотел бы никого принижать или сравнивать. Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного. Если он сказал что-то сгоряча... Не слышал, как это прозвучало в оригинале, но вообще в нашем медийном пространстве поддеть Россию считается признаком хорошего тона.
Конечно, это нехорошо. Но для данной ситуации это, скажем так, естественно. На месте футболистов я воздерживался бы от этого и присматривался бы к собственным достижениям. А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь", - сказал Франков.
Не пропустите: Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"
-
Молодёжная сборная России уничтожила Эстонию в отборе Евро-2021
-
Расистский скандал в Болгарии был запланирован
-
ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту
-
Стало известно, какое наказание грозит сборной Болгарии
Лента новостей
-
Уткин - о Яремчуке: "Нормальное спортивное животное, инстинкты преобладают над разумом"
-
СМИ узнали сроки восстановления Модрича
-
Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о новом контракте с зарплатой 50 миллионов евро
-
"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам
-
УЕФА открыла дело против Болгарского футбольного союза из-за расизма в матче с Англией
-
Божович назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
-
"Милан" нацелился на защитника "Челси"
-
2
Украинский журналист - о словах Яремчука: "Поддеть Россию - признак хорошего тона"
-
Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"
-
Молодёжная сборная России уничтожила Эстонию в отборе Евро-2021
-
Сборная Финляндии благодаря дублю Пукки разгромила Армению в квалификации Евро-2020
-
Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона
-
Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России
-
1
Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Габулов готов покинуть "Аланию"
-
Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж
-
Ловчев: "Не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в "Спартаке"
-
3
"Реал" защитил базу клуба от дронов
-
1
Расистский скандал в Болгарии был запланирован
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8