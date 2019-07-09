Украинский журналист пожалел о ролике с хорватскими футболистами, кричащими "Слава Украине!"

Теги хорватияроссиядомагой видаогнен вукоевич

Украинский журналист пожалел о ролике с хорватскими футболистами, кричащими "Слава Украине!"
Украинский журналист Андрей Шахов рассказал, что он жалеет о скандале вокруг сборной Хорватии во время чемпионата мира-2018, который состоялся в России.

Напомним, что после победы Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, в сети появилось видео с защитником хорватов Домагоем Видой и членом хорватской делегации Огненом Вукоевичем, на котором они посвятили успех команді киевскому "Динамо" и сборной Украины.

"Год назад Вуко после победы Хорватии над Россией прислал мне видео, ставшее, как сейчас модно говорить, вирусным. Несколько миллионов просмотров, за сутки несколько тысяч запросов на добавление в друзья и дальнейшие маразмы в виде разбирательств на высшем уровне, с Павелко в футболке сборной Хорватии на заседании Верховной рады, с хорватскими флагами на Крещатике и проблемы у самих ребят, которые продолжили путь к финалу на чемпионате мира. Честно скажу, если бы я мог предположить, что начнется такая пьянка, ни за что бы это не опубликовал. За желтой славой никогда не гнался, и такой ажиотаж мне лично был настолько неприятен, что я с неделю, пока он не утихнет, не заходил в Facebook. Сейчас эту историю вспоминаю как не самое лучшее приключение, хоть оно и добавило мне известности (в данном случае ненужной), а сыну так и вовсе кое в чем помогло", - написал Шахов в Facebook.

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