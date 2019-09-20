Украинский журналист: "В киевском "Динамо" Кононову не простили бы футболки с Путиным"

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем твиттере прокомментировал возможное приглашение в киевское "Динамо" главного тренера "Спартака" Олега Кононова.



"Кононова предлагали президенту "Динамо", но это бесполезно. Суркис понимает какие могут быть риски, если пригласить патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины", - написал Бурбас.



Напомним, осенью 2017 года Кононов в инстаграме опубликовал снимок, на котором он стоял в футболке с изображением президента России Владимира Путина.



Сегодня, 20 сентября московски клуб проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ.



"Спартак" после 10 туров чемпионата России занимает 7 место в турнирной таблице.



Ранее владелец красно-белых заверил, что Кононов не собирается покидать команду в ближайшее время.

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