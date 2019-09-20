Украинский журналист: "В киевском "Динамо" Кононову не простили бы футболки с Путиным"

3 Теги динамо киеволег кононовспартак москва

Украинский журналист: "В киевском "Динамо" Кононову не простили бы футболки с Путиным"

Украинский журналист Игорь Бурбас в своем твиттере прокомментировал возможное приглашение в киевское "Динамо" главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

"Кононова предлагали президенту "Динамо", но это бесполезно. Суркис понимает какие могут быть риски, если пригласить патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины", - написал Бурбас.

Напомним, осенью 2017 года Кононов в инстаграме опубликовал снимок, на котором он стоял в футболке с изображением президента России Владимира Путина.


Сегодня, 20 сентября московски клуб проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ.

"Спартак" после 10 туров чемпионата России занимает 7 место в турнирной таблице.

Ранее владелец красно-белых заверил, что Кононов не собирается покидать команду в ближайшее время.

А еще: "Спартак" назвал причину отсутствия Джикии в заявке на матч с "Уфой"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Но ничего не мешает покупать газ у агрессора!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

В этом вся суть их сверх нации. Продают и покупают в России, когда выгодно. Работают здесь, сидят в контакте через впн) А проституток то сколько) При этом, чуть что, кричат " Слава Украине" и жалуются на агрессора)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Прямо как евреи.В РФ антисемитизм,в США и Европе демократия ,но работаем и воруем только здесь

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов