Украинский журналист высказался о возможном уходе Кононова в киевское "Динамо"

Теги динамо киевспартак москваолег кононов

Украинский журналист высказался о возможном уходе Кононова в киевское "Динамо"
Украинский журналист Артем Франков выразил мнение, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов не возглавит киевское "Динамо".

"Не могу вообразить гражданина России во главе киевского "Динамо" в данный момент при данной политической ситуации. Не нужно недооценивать киевское "Динамо". Думаете, этот клуб подберет тренера, который терпит крах в "Спартаке"? Если бы Кононов добился бы успеха в Москве, который сравним по масштабам с "Динамо", это могло бы стать основанием для его приглашения", - приводят слова Франкова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что руководство киевского клуба рассматривает кандидатуру Кононова в качестве возможной замены нынешнему наставнику Алексею Михайличенко.

В данный момент "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая на 13 очков от лидирующего "Шахтера".

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