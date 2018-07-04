Украинского футболиста снова обвинили в нацизме

"Овьедо" хочет подписать нападающего "Альбасете" Романа Зозулю. Однако против этого трансфера выступили болельщики "карбайонцев".

Фанаты астурийской команды в соцсетях призывают руководство своего клуба отказаться от притязаний на 28-летнего украинца, которого они считают нацистом.

Напомним, что ранее Зозуля испытывал аналогичные проблемы после перехода в "Райо Вальекано".

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