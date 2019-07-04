В Венгрии наказали украинца, угрожавшему игрокам "Краснодара"

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В Венгрии наказали украинца, угрожавшему игрокам "Краснодара"

Руководство венгерского "Халадаша" запретило выпускать на поле в товарищеском матче с "Краснодаром-2" украинского полузащитника Юрия Габовду, который пообещал травмировать одного из игроков российского клуба.

"Футбол вне политики, поэтому наш клуб осуждает действия Габовды. Он не сыграет в матче с "Краснодаром-2", – сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Матч "Халадаш" - "Краснодаром-2" состоится завтра, 5 июля. Начало встреча – в 19:00 мск.

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