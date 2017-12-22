Украшение пятничного вечера: "Арсенал" принимает "Ливерпуль" на "Эмирейтс"

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Украшение пятничного вечера: "Арсенал" принимает "Ливерпуль" на "Эмирейтс"

"Арсенал"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Мартин Аткинсон

Сезон в английской Премьер-Лиге стремительно приближается к экватору, а предрождественский 19-й тур начнется поздним пятничным вечером центральным противостоянием, в рамках которого "Арсенал" на своем поле примет "Ливерпуль". Традиционно матчи лондонцев и ливерпульцев выходят захватывающими и с большим количеством забитых голов. В последнее время успешнее выступают "красные". Более того, "канониры" не могут забыть крупное поражение на "Энфилде" в первом круге, когда подопечные Юргена Клоппа просто поиздевались над ребятами Арсена Венгера, забив четыре безответных мяча.

В целом, по сезону обе команды выступают крайне нестабильно и располагаться на соседних позициях в турнирной таблице - "Ливерпуль" всего лишь на одно очко опережает "Арсенал", находясь последним в зоне Лиги Чемпионов. Очень хорошо, что коллективы подходят к очной дуэли на победной волне, от этого только выиграют любители футбола. "Пушкари", хоть и с минимальным счетом, но в последнем туре справились с "Ньюкаслом". В свою очередь, мерсисайдцы закрыли две подряд ничьи разгромной викторией над "Борнмутом". Нельзя не отметить, что на неделе лондонцы играли в Кубке лиги, где взяли верх над "Вест Хэмом", но в то же время, это вряд ли как-то скажется на физической кондициях подопечных Венгера, потому что в кубковом поединке были задействованы резервисты.

Что касается кадровой ситуации, то "Арсеналу" из-за травмы подколенного сухожилия точно не поможет Оливье Жиру, который в последнее время стал все чаще подпускаться к основе. По той же причине продолжает отсутствовать и Аарон Рэмзи. "Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без помощи Альберто Морено, Джоэля Матипа и Даниэля Старриджа. Зато после "отсидки" в строй возвращается Эмре Джан.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Ливерпуля":

"Ливерпуль" забивал, как минимум, три гола в каждом из последних четырех матчей против "Арсенала" в рамках АПЛ под руководством Юргена Клоппа. При этом "красные" одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Следующий "сухой" матч Петра Чеха станет для него 200, что является абсолютным рекордом Премьер-Лиги.

 Садио Мане отличился в каждом из последних четырех матчах против "канониров". Сенегалец может стать всего третьим игроком наряду с Харри Кейном и Джимми Флойд Хассельбайнком, которому удастся расписаться в воротах лондонцев в пятом поединке кряду.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Уилшер, Джака, Ивоби, Озил, Санчес, Ляказетт

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Арсенал""Ливерпуль":

Фаворита в этом матче попросту нет. Последний поединок между командами на "Эмирейтс" указывает на то, что было бы логично сделать ставку - обе забьют. Для тех, кто больше любит рисковать резонно будет предложить ТБ 3.5.

Букмекеры все же крохотное преимущество отдают "Арсеналу", выставляя на победу хозяев коэффициент 2.5. В то время, как выигрыш "Ливерпуля" в среднем оценивается в 2.8.

Богдан Архипенко

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