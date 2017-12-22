Украшение пятничного вечера: "Арсенал" принимает "Ливерпуль" на "Эмирейтс"
"Арсенал" – "Ливерпуль"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Мартин Аткинсон
Сезон в английской Премьер-Лиге стремительно приближается к экватору, а предрождественский 19-й тур начнется поздним пятничным вечером центральным противостоянием, в рамках которого "Арсенал" на своем поле примет "Ливерпуль". Традиционно матчи лондонцев и ливерпульцев выходят захватывающими и с большим количеством забитых голов. В последнее время успешнее выступают "красные". Более того, "канониры" не могут забыть крупное поражение на "Энфилде" в первом круге, когда подопечные Юргена Клоппа просто поиздевались над ребятами Арсена Венгера, забив четыре безответных мяча.
В целом, по сезону обе команды выступают крайне нестабильно и располагаться на соседних позициях в турнирной таблице - "Ливерпуль" всего лишь на одно очко опережает "Арсенал", находясь последним в зоне Лиги Чемпионов. Очень хорошо, что коллективы подходят к очной дуэли на победной волне, от этого только выиграют любители футбола. "Пушкари", хоть и с минимальным счетом, но в последнем туре справились с "Ньюкаслом". В свою очередь, мерсисайдцы закрыли две подряд ничьи разгромной викторией над "Борнмутом". Нельзя не отметить, что на неделе лондонцы играли в Кубке лиги, где взяли верх над "Вест Хэмом", но в то же время, это вряд ли как-то скажется на физической кондициях подопечных Венгера, потому что в кубковом поединке были задействованы резервисты.
Что касается кадровой ситуации, то "Арсеналу" из-за травмы подколенного сухожилия точно не поможет Оливье Жиру, который в последнее время стал все чаще подпускаться к основе. По той же причине продолжает отсутствовать и Аарон Рэмзи. "Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без помощи Альберто Морено, Джоэля Матипа и Даниэля Старриджа. Зато после "отсидки" в строй возвращается Эмре Джан.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Ливерпуля":
"Ливерпуль" забивал, как минимум, три гола в каждом из последних четырех матчей против "Арсенала" в рамках АПЛ под руководством Юргена Клоппа. При этом "красные" одержали три победы и один раз сыграли вничью.
Следующий "сухой" матч Петра Чеха станет для него 200, что является абсолютным рекордом Премьер-Лиги.
Садио Мане отличился в каждом из последних четырех матчах против "канониров". Сенегалец может стать всего третьим игроком наряду с Харри Кейном и Джимми Флойд Хассельбайнком, которому удастся расписаться в воротах лондонцев в пятом поединке кряду.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Уилшер, Джака, Ивоби, Озил, Санчес, Ляказетт
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Арсенал" – "Ливерпуль":
Фаворита в этом матче попросту нет. Последний поединок между командами на "Эмирейтс" указывает на то, что было бы логично сделать ставку - обе забьют. Для тех, кто больше любит рисковать резонно будет предложить ТБ 3.5.
Букмекеры все же крохотное преимущество отдают "Арсеналу", выставляя на победу хозяев коэффициент 2.5. В то время, как выигрыш "Ливерпуля" в среднем оценивается в 2.8.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12