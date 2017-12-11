Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"
"Тосно" – "Локомотив"
Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Артем Чистяков (Азов)
Московский "Локомотив" в 20 туре чемпионата России ожидает выезд в Санкт-Петербург, где ему будет противостоять идущий 14-м в турнирной таблице "Тосно". "Железнодорожники" в любом случае останутся лидерами Премьер Лиги перед зимней паузой, а вот тосненцам не мешало бы укрепить свои позиции относительно зоны вылета, да и реабилитация за предыдущий матч чемпионата им также не помешает.
В прошлом туре "Тосно" крупно проиграл ЦСКА – 0:6, и теперь для подопечных Парфенова очень важно найти в себе силы исправиться или хотя бы сыграть достойно в последнем матче года. В игре первого круга против "Локомотива" тосненцы добились неожиданной победы со счетом 2:0, однако с того момента москвичи заметно прибавили и именно они являются фаворитами встречи на "Петровском". Для хозяев ситуация осложняется отсутствием их основного форварда - Антона Заболотного, который отбывает дисквалификацию.
У "Локомотива" дела идут заметно лучше: команда идет на первом месте в российской Премьер Лиге, а победная серия "железнодорожников" насчитывает уже 5 встреч во всех турнирах. В прошлом туре подопечные Семина обыграли дома "Рубин" – 1:0, а в середине прошлой недели обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места, обыграв на выезде ЗЛИН 2:0. Вряд ли кто-то перед началом сезона предрекал железнодорожникам такое положение дел, однако все их текущие результаты являются абсолютно заслуженными. Что касается кадровой ситуации, то в матче с "Тосно" не сыграют Гильерме, Чорлука, Игнатьев и Ари.
Интересные факты противостояния "Тосно" и "Локомотива":
Три предыдущих матча Премьер-Лиги "железнодорожники" выиграли с разницей в 1 мяч.
В 4 последних матах "Тосно" в рамках чемпионата России было забито 3 и более голов.
"Локомотив" выиграл 5 из 6 предыдущих матчей Премьер Лиги.
Ориентировочные составы на игру:
Тосно: Юрченко, Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Галиулин, Полетанович, Трошечкин, Мирзов, Марков.
Локомотив: Коченков, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Денисов Виталий, Денисов Игорь, Коломейцев, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Фернандеш, Фарфан.
Прогноз на матч "Тосно" – "Локомотив":
"Локомотив" определенно постарается набрать максимум очков перед длительной паузой в чемпионате России, и, учитывая хорошую форму лидеров клуба, им это вполне по силам. Мотивации у "Тосно" не меньше, однако отобрать очки у лидера чемпионата им будет очень сложно – уж слишком слабую игру показывают подопечные Парфенова в последних матчах.
На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 4,44, на ничью – 3,42, на победу "Локомотива" – 2,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов
опрос
главное
-
"Зенит" сыграет с "Селтиком", "Спартак" - с "Атлетиком" и другие пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Реал" сыграет с ПСЖ, "Барселона" - против "Челси", и другие пары
-
Посетители Soccernews: Лигу Чемпионов выиграет "Барселона" или "Реал"
-
"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"
-
"Барселона" за счет численного преимущества переигрывает "Вильярреал"
Лента новостей
-
Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса Санчеса
-
Эмери: "Зидан - лучший тренер, которого может иметь "Реал"
-
Ловчев рассказал, кому из российских клубов больше всего не повезло с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы
-
Президент ПСЖ: "Будем готовы к "Реалу"
-
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии ПСЖ и "Реала"
-
Эмери: "У нас есть уровень, чтобы противостоять "Реалу"
-
Пашалич: "У меня не все получилось в "Спартаке"
-
Гризманн принял твердое решение по своему будущему
-
Арбелоа: "Всем известно, что Хаби Алонсо орудует лучше ногами, чем руками"
-
"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором
-
Данте: "Ницце" достался тяжелый жребий"
-
Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ
-
Вальверде: "Для нас была тяжелая жеребьевка"
-
Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"
-
Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"
-
Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"
-
Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ
-
Гончаренко: "Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно"
-
Фурсенко: "Селтик" - достойный соперник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Спартак Москва
|20
|37
|3
|Краснодар
|20
|36
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Ахмат
|19
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|19
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12