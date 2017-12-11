Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"

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Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"

"Тосно" – "Локомотив"

Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Артем Чистяков (Азов)

Московский "Локомотив" в 20 туре чемпионата России ожидает выезд в Санкт-Петербург, где ему будет противостоять идущий 14-м в турнирной таблице "Тосно". "Железнодорожники" в любом случае останутся лидерами Премьер Лиги перед зимней паузой, а вот тосненцам не мешало бы укрепить свои позиции относительно зоны вылета, да и реабилитация за предыдущий матч чемпионата им также не помешает.

В прошлом туре "Тосно" крупно проиграл ЦСКА – 0:6, и теперь для подопечных Парфенова очень важно найти в себе силы исправиться или хотя бы сыграть достойно в последнем матче года. В игре первого круга против "Локомотива" тосненцы добились неожиданной победы со счетом 2:0, однако с того момента москвичи заметно прибавили и именно они являются фаворитами встречи на "Петровском". Для хозяев ситуация осложняется отсутствием их основного форварда - Антона Заболотного, который отбывает дисквалификацию.

У "Локомотива" дела идут заметно лучше: команда идет на первом месте в российской Премьер Лиге, а победная серия "железнодорожников" насчитывает уже 5 встреч во всех турнирах. В прошлом туре подопечные Семина обыграли дома "Рубин" – 1:0, а в середине прошлой недели обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места, обыграв на выезде ЗЛИН 2:0. Вряд ли кто-то перед началом сезона предрекал железнодорожникам такое положение дел, однако все их текущие результаты являются абсолютно заслуженными. Что касается кадровой ситуации, то в матче с "Тосно" не сыграют Гильерме, Чорлука, Игнатьев и Ари.

Интересные факты противостояния "Тосно" и "Локомотива":

Три предыдущих матча Премьер-Лиги "железнодорожники" выиграли с разницей в 1 мяч.

В 4 последних матах "Тосно" в рамках чемпионата России было забито 3 и более голов.

"Локомотив" выиграл 5 из 6 предыдущих матчей Премьер Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Тосно: Юрченко, Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Галиулин, Полетанович, Трошечкин, Мирзов, Марков.

Локомотив: Коченков, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Денисов Виталий, Денисов Игорь, Коломейцев, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "Тосно" – "Локомотив":

"Локомотив" определенно постарается набрать максимум очков перед длительной паузой в чемпионате России, и, учитывая хорошую форму лидеров клуба, им это вполне по силам. Мотивации у "Тосно" не меньше, однако отобрать очки у лидера чемпионата им будет очень сложно – уж слишком слабую игру показывают подопечные Парфенова в последних матчах.

На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 4,44, на ничью – 3,42, на победу "Локомотива" – 2,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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