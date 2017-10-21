Укрепление позиций: "Барселона" обыгрывает "Малагу"
В 9 туре испанской Примеры в гости к лидирующей "Барселоне" пожаловала "Малага" – команда, занимающая последнее место в чемпионате. Фаворит матча был очевиден, ведь несмотря на неплохую для "анчоусов" статистику в матчах с каталонцами, текущая форма команд была несопоставимой.
Старт первого тайма сполна оправдал предматчевые ожидания, ведь уже на второй минуте хозяева вышли вперед: после навеса Диня слева из пределов штрафной Деулофеу пяткой переправил мяч в ворота – 1:0. Высказывали гости претензии арбитру касательно того, что мяч покинул пределы поля, но решение Фуэртес не поменял. Через несколько минут Ракитич оказался с глазу на глаз с Прието, но последний быстро сориентировался и не дал хорвату увеличить разницу в счете.
После пропущенного гола "Малага" неплохо огрызалась, навязывая борьбу каталонцам даже в центре поля, но до опасных моментов дело не доходило. "Барселона" же существенно сбавила обороты, мяч редко доходил до Месси, а другим путем создать напряженность у ворот гостей не получалось. Впрочем, в этом была и заслуга "Малаги", которая до перерыва не позволяла хозяевам развернуться вблизи своих владений.
Начало второго тайма прошло под диктовку хозяев: давление каталонцев нарастало, и вскоре Месси с левого края штрафной мощно пробил в дальний угол – Прието выручил свою команду. А через 3 минуты Иньеста увеличил преимущество "Барселоны": Месси перед чужой штрафной собрал вокруг себя сразу нескольких защитников, а затем покатил левее на испанца, капитан первым же касанием отправил мяч в девятку ворот Приеты – 2:0.
За полчаса до конца основного времени, после ошибки защитников гостей в своей штрафной, Суарес из убойной позиции пробивал по воротам, но не попал в створ. Ответили "медузы" ударом Кеко с линии штрафной – Динь накрыл его выстрел. Через 10 минут хозяева провели свою атаку, в результате которой Луис Суарес не попал в створ с нескольких метров после передачи Роберто во вратарскую.
"Барселона" неожиданно стала прибавлять в концовке, и за 7 минут до конца основного времени Серхи Роберто сам ворвался в штрафную, обойдя нескольких соперников, но пробил рядом со штангой. А в концовке матча Паулиньо из пределов штрафной опасно пробивал по воротам "Малаги" – снова Прието на высоте. Не разгромная, но уверенная победа "Барселоны" укрепляет их позиции на вершине, а "анчоусы" по-прежнему терпят бедствие во внутреннем первенстве.
"Барселона" – "Малага" – 2:0
Голы: Деулофеу, 3 – 1:0, Иньеста, 56 – 2:0.
"Барселона": Тер Штеген, Маскерано, Динь, Умтити, Ракитич, Серхи Роберто, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста, Деулофеу (Семеду, 72), Суарес (Алькасер, 83), Месси.
"Малага": Прието, Бесс, Хуанкар, Росалес, Эрнандес, Кеко, Чори Кастро, Ролон (Чеккини, 68), Гонсалес, Пеньяранда (Бастон, 72), Ролан.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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