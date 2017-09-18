Укрепление позиций: "Зенит" принимает "Уфу"

"Зенит" – "Уфа"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

После удачного старта в Лиге Европы "Зениту" предстоит продолжить оправдывать свои высокие амбиции и во внутреннем первенстве. В соперниках у питерцев – футбольный клуб "Уфа". Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев, однако подопечным Семака есть чем ответить "Зениту": надежная игра в обороне уфимцев может стать непреодолимым препятствием на пути к успеху команды Манчини.

"Зенит располагается" на первом месте турнирной таблицы, однако очень близко к питерцам подобрались "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА. Всему виной две ничьи в последних двух турах: сначала дома с "Ростовом" – 0:0, а затем на выезде с "Динамо" – также без голов. В еврокубках же команда Манчини порадовала своих болельщиков: в первом туре группового этапа Лиги Европы был разгромлен македонский "Вардар" со счетом 5:0. Лучшим бомбардиром команды является Александр Кокорин, на счету которого уже 6 голов в Премьер Лиге. Травмированные игроки на данный момент отсутствуют, так что у "Зенита" хорошие шансы вновь стать на победные рельсы.

"Уфа" располагается на 10 месте в чемпионате, имея в своем активе 10 очков. В прошлом туре команда уступила на своем поле "Краснодару" – 0:1. Также как и в "Зените", лазарет клуба пуст, так что Семаку вполне по силам забетонировать оборону профильными игроками. Стоит отметить, что "Уфа" еще ни разу не обыгрывала "Зенит" в рамках чемпионата России – в 6 матчах было зафиксировано 3 ничьих и 3 поражения. Команда располагает девятым по стоимости составом в Премьер-Лиге: 24 футболиста оцениваются в 22,8 миллионов евро. "Зенит" – первый по данному показателю, стоимость состава питерцев – 120,2 миллиона.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Уфы":

В последних 7 матчах между этими клубами было зафиксировано 4 победы "Зенита" и 3 ничейных исхода.

"Уфа" не смогла победить в 9 из 10 последних гостевых матчей Премьер-Лиги.

"Зенит" не проигрывал в 29 из 30 последних домашних матчей чемпионата России.

В 7 последних встречах между "Уфой" и "Зенитом" было забито всего 9 мячей.

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Шатов, Дриусси, Кокорин.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Засеев, Ванек, Игбун, Фатаи.

Прогноз на матч "Зенит" – "Уфа":

Питерцы являются безоговорочными фаворитами встречи, однако их непростой календарь и отсутствие голов в последних матчах чемпионата дают и уфимцам кое-какие шансы на удачный исход.

На победу "Зенита" букмекеры предлагают коэффициент 1,31, на ничью – 5,30, на победу "Уфы" – 12,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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