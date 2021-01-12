Уле Гуннар Сульшер: "Пока рано радоваться тому, что мы у вершины таблицы АПЛ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что ждет от команды в перенесенном матче 1-го тура АПЛ с "Бернли", который состоится завтра.

"Жду скромности, трудолюбия. Не стоит допускать даже мысль о том, что все в порядке и все проблемы решены, раз мы у вершины таблицы.

Попытаемся действовать агрессивно. В обойме у "МЮ" есть игроки, которые могут навязать свою игру сопернику и будут бороться при любых условиях.