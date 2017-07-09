Улье прокомментировал переход Ляказетта в "Арсенал"

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Улье прокомментировал переход Ляказетта в "Арсенал"

Экс-наставник "Лиона" Жерар Улье прокомментировал трансфер Александра Ляказетта в "Арсенал".

"Он очень подвижный, очень быстрый, хорош на коротких пространствах, обладает хорошей техникой и знает, как забивать голы. Он забивает более 25 голов в каждом сезоне. Главное, что Ляказетт точно даст "Арсеналу" - голы. Его главный талант - забивать голы.

Не удивлён, что Венгер обратил на него внимание, потому что Ляказетт очень хорош в штрафной площади. Он напоминает мне Иана Райта: может долго быть незаметным, а потом одним движением уйти от опекуна и забить" - приводит слова Улье talkSPORT.

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