Ули Хенесс назвал Крооса устаревшим футболистом

Теги ули хёнессбавария мюнхенреал мадридтони кроосгермания

Ули Хенесс назвал Крооса устаревшим футболистомФото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о немецком хавбеке мадридского "Реала" Тони Кроосе.

Напомним, что ранее полузащитник объявил о завершении международной карьеры.

"Мне очень нравится Тони Кроос, он показывал игру мирового уровня. Он был великолепен в "Баварии". Но его стиль игры уже устарел. На Евро-2020 я не видел футболиста, который играл бы в таком же стиле. Тони нет места в современном футболе", — приводит слова Хенесса Sport1.de.

За свою карьеру Кроос выиграл 4 трофея Лиги чемпионов (1 - с "Баварией", 3 - с "Реалом"), а также стал чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.

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