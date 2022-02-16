Ули Хёнесс раскритиковал идею введению плей-офф в Бундеслигу

Теги ули хёнессбавария мюнхенбундеслига

Ули Хёнесс раскритиковал идею введению плей-офф в Бундеслигу

Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс критически высказался об идее ввести систему плей-офф в Бундеслигу по примеру североамериканских спортивных лиг.

"Это просто одна из очередных попыток лишить "Баварию" титула чемпиона. Мне это кажется просто смешным.

В Бундеслиге есть 34 тура, во время которых команды борются со всевозможными трудностями, а наиболее успешная из них становится чемпионом.

То, что предлагается сделать сейчас, не имеет ничего общего с повышением уровнем азарта. Новая управляющая лиги, по всей видимости, днем и ночью только и думает о том, как мы можем сломить доминирование "Баварии". И сейчас ей в голову пришла новая идея.

Такого нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии. Плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов — там этот формат более чем уместен. Но чемпионат должна выигрывать команда, которая была лучшей на протяжении всего года по совокупному показателю, а не просто удачно отыграла удачно в течение пары недель.

К тому же, когда проводить этот турнир? В конце сезона у нас в графике полуфиналы и финалы различных турниров. Думаю, что все это просто неудачная шутка", - сказал Хёнесс.

Также не пропустите: "Зенит" продлит контракты с рядом футболистов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ выкупит Нуну Мендеша

ПСЖ выкупит Нуну Мендеша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов