Ули Хёнесс раскритиковал идею введению плей-офф в Бундеслигу

Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс критически высказался об идее ввести систему плей-офф в Бундеслигу по примеру североамериканских спортивных лиг.

"Это просто одна из очередных попыток лишить "Баварию" титула чемпиона. Мне это кажется просто смешным.

В Бундеслиге есть 34 тура, во время которых команды борются со всевозможными трудностями, а наиболее успешная из них становится чемпионом.

То, что предлагается сделать сейчас, не имеет ничего общего с повышением уровнем азарта. Новая управляющая лиги, по всей видимости, днем и ночью только и думает о том, как мы можем сломить доминирование "Баварии". И сейчас ей в голову пришла новая идея.

Такого нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии. Плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов — там этот формат более чем уместен. Но чемпионат должна выигрывать команда, которая была лучшей на протяжении всего года по совокупному показателю, а не просто удачно отыграла удачно в течение пары недель.

К тому же, когда проводить этот турнир? В конце сезона у нас в графике полуфиналы и финалы различных турниров. Думаю, что все это просто неудачная шутка", - сказал Хёнесс.

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