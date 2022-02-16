Ули Хёнесс раскритиковал идею введению плей-офф в Бундеслигу
Фото: инстаграм "Баварии"\Автор неизвестен
Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс критически высказался об идее ввести систему плей-офф в Бундеслигу по примеру североамериканских спортивных лиг.
"Это просто одна из очередных попыток лишить "Баварию" титула чемпиона. Мне это кажется просто смешным.
В Бундеслиге есть 34 тура, во время которых команды борются со всевозможными трудностями, а наиболее успешная из них становится чемпионом.
То, что предлагается сделать сейчас, не имеет ничего общего с повышением уровнем азарта. Новая управляющая лиги, по всей видимости, днем и ночью только и думает о том, как мы можем сломить доминирование "Баварии". И сейчас ей в голову пришла новая идея.
Такого нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии. Плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов — там этот формат более чем уместен. Но чемпионат должна выигрывать команда, которая была лучшей на протяжении всего года по совокупному показателю, а не просто удачно отыграла удачно в течение пары недель.
К тому же, когда проводить этот турнир? В конце сезона у нас в графике полуфиналы и финалы различных турниров. Думаю, что все это просто неудачная шутка", - сказал Хёнесс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20