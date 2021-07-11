Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатов

Теги чемпионат европыанглиягерманияули хёнесс

Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатовФото: евроспорт/Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс критически высказался о поведении болельщиков сборной Англии на чемпионате Европы.

"Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орет на нее, или когда весь стадион освистывает гимн Дании – это не тот спортивный дух, о котором всегда говорят англичане.

Их премьер-министр (Борис Джонсон) мне вообще не нравится. Когда я представляю, как он сегодня будет праздновать в футболке сборной Англии, а 60 тысяч людей будут распространять коронавирус...

Поведение англичан вызывает антипатию. Главным образом – из-за Брекзита", – сказал Хенесс.

Напомним, что сборная Англии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0 победила сборную Германии. Сегодня английская сборная сыграет в финале турнира со сборной Италии. Матч начнется в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон, стадион "Уэмбли".

Также не пропустите: Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов