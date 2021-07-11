Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатов

Фото: евроспорт/Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс критически высказался о поведении болельщиков сборной Англии на чемпионате Европы.

"Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орет на нее, или когда весь стадион освистывает гимн Дании – это не тот спортивный дух, о котором всегда говорят англичане.

Их премьер-министр (Борис Джонсон) мне вообще не нравится. Когда я представляю, как он сегодня будет праздновать в футболке сборной Англии, а 60 тысяч людей будут распространять коронавирус...

Поведение англичан вызывает антипатию. Главным образом – из-за Брекзита", – сказал Хенесс.

Напомним, что сборная Англии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0 победила сборную Германии. Сегодня английская сборная сыграет в финале турнира со сборной Италии. Матч начнется в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон, стадион "Уэмбли".

Также не пропустите: Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер". | http://soccernews.ru