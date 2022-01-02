Ули Хенесс высказался о защите прав человека в Катаре

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал критические высказывания в адрес клуба из-за сотрудничества с катарской компанией Qatar Airways.

"Если вы хотите заниматься правами человека в Катаре, то должны общаться с местным населением. Если вас там нет, то ничего не изменится.

Думаю, сейчас Катар – та страна этого региона, в которой о правах человека говорят активнее всего.

"Бавария" получает экономическую выгоду от этого партнерства. Но есть и другие аспекты. Наша женская команда, например, проводит там сборы.

Убежден, что такие моменты пойдут на пользу в долгосрочной перспективе", – сказал Хенесс для Welt Am Sonntag.

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