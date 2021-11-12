Ули Хенесс высказался об агентской деятельности

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о деятельности футбольных агентов.

"Я посмотрел список игроков, которые станут свободными агентами летом. За этим стоят лишь агенты, потому что они практически поощряют игроков не продлевать контракты. Тем самым они лишают клубы возможности заработать.

Агент говорят своим клиентам: "Если ты будешь достаточно жестким и сможешь вытерпеть последний год контракта, то тогда заработаешь большие деньги. Потому что в карман мы положим подписной бонус".

И это очень опасное развитие ситуации. Так не может продолжаться", – сказал Хенесс для 11 Leben.

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