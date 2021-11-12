Ули Хенесс высказался об агентской деятельности

Теги бавария мюнхен

Ули Хенесс высказался об агентской деятельностиФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о деятельности футбольных агентов.

"Я посмотрел список игроков, которые станут свободными агентами летом. За этим стоят лишь агенты, потому что они практически поощряют игроков не продлевать контракты. Тем самым они лишают клубы возможности заработать.

Агент говорят своим клиентам: "Если ты будешь достаточно жестким и сможешь вытерпеть последний год контракта, то тогда заработаешь большие деньги. Потому что в карман мы положим подписной бонус".

И это очень опасное развитие ситуации. Так не может продолжаться", – сказал Хенесс для 11 Leben.

Также не пропустите: Румменигге высказался о шансах Левандовски на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны"

Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов