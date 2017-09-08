Улицы Парижа подсветили в честь Мбаппе

На парижских улицах появилась подсветка по случаю трансфера нападающего Килиана Мбаппе, сообщает официальный твиттер клуба.

Фото: Париж любит Мбаппе.

Напомним, что 18-летний Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" на правах аренды. Следующим летом парижане обязаны выкупить футболиста за 135 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов в качестве бонусов.

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