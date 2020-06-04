Ульрайх может летом покинуть "Баварию"
Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх намерен сменить команду во время ближайшего трансферного окна, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, 31-летнего немца не устраивает статус третьего голкипера в мюнхенском клубе после Мануэля Нойера и Александра Нюбеля, который появится в составе по окончании сезона.
"Бавария" готова отпустить стража ворот, чей контракт истекает через год. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Ульрайх не сыграл ни одного матча. Интерес к нему проявляет "Шальке".
Не пропустите: "Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19