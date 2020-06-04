Ульрайх может летом покинуть "Баварию"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх намерен сменить команду во время ближайшего трансферного окна, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, 31-летнего немца не устраивает статус третьего голкипера в мюнхенском клубе после Мануэля Нойера и Александра Нюбеля, который появится в составе по окончании сезона.

"Бавария" готова отпустить стража ворот, чей контракт истекает через год. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ульрайх не сыграл ни одного матча. Интерес к нему проявляет "Шальке".

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