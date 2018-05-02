Ульрайх: "Не могу объяснить свою ошибку"

Теги свен ульрайхбавария мюнхенхави мартинесреал мадрид

Ульрайх: "Не могу объяснить свою ошибку"Голкипер мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх извинился за свою оплошность, приведшую к голу в его ворота во вчерашнем ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, в своем инстаграме 29-летний вратарь написал: "Мы хотели выйти в финал, и мы сделали все возможное. Но потом у меня случилась эта ненужная ошибка. Я не могу это объяснить. Мне жаль... мою команду и наших фанатов".

Позже полузащитник чемпионов Германии Хави Мартинес ответил своему партнеру по команде: "Ты много раз спасал нашу задницу, Улли".

Напомним, Перес готов выслушать предложение "Баварии" по Бэйлу. | soccernews.ru

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