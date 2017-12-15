Ульрайх сможет помочь "Баварии" в матче против "Штутгарта"

Теги бавария мюнхенсвен ульрайх

Ульрайх сможет помочь "Баварии" в матче против "Штутгарта"
Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня голкипер занимался в общей группе и будет защищать ворота команды в матче 17-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта".

Напомним, что в этом сезоне 29-летний Ульрайх является основным вратарем "Баварии", так как Мануэль Нойер надолго угодил в лазарет из-за тяжелой травмы.

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