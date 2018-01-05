Ульрайх вернулся в строй
Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх залечил повреждение пальца на правой руке и вернулся в строй, сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.
29-летний страж ворот в пятницу приступил к тренировкам с незначительными ограничениями. Скорее всего, он сможет принять участие в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится 12 января.
В этом сезоне Ульрайх сыграл за "Баварию" 21 матч и пропустил 20 голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6