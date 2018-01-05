Ульрайх вернулся в строй

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Ульрайх вернулся в строй

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх залечил повреждение пальца на правой руке и вернулся в строй, сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

29-летний страж ворот в пятницу приступил к тренировкам с незначительными ограничениями. Скорее всего, он сможет принять участие в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится 12 января.

В этом сезоне Ульрайх сыграл за "Баварию" 21 матч и пропустил 20 голов. | http://soccernews.ru

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