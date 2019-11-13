Ультраправая партия Forza Nuova назвала Балотелли африканцем

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Ультраправая партия Forza Nuova назвала Балотелли африканцем

В Италии ультраправая политическая партия Forza Nuova вывесила баннер в адрес нападающего "Брешии" Марио Балотелли.

На плакате, который был размещен возле стадиона "Ювентуса" "Альянц Стэдиум", было написано: "Марио, ты прав, ты африканец".

"Он говорит, что чувствует себя больше африканцем, чем итальянцем. Марио избалованный ребенок, который привык иметь все. А если что-то происходит не так, он все прикрывает расизмом. У Балотелли есть гражданство Италии, однако он никогда не будет настоящим итальянцем", - говорится в заявлении партии.

Напомним, что в начале месяца Балотелли оскорбляли на расовой почве на матче с "Вероной". Футболист грозился покинуть поле на 9-й минуте.

Читайте также: Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений. | http://soccernews.ru
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