Ультраправая партия Forza Nuova назвала Балотелли африканцем
В Италии ультраправая политическая партия Forza Nuova вывесила баннер в адрес нападающего "Брешии" Марио Балотелли.
На плакате, который был размещен возле стадиона "Ювентуса" "Альянц Стэдиум", было написано: "Марио, ты прав, ты африканец".
"Он говорит, что чувствует себя больше африканцем, чем итальянцем. Марио избалованный ребенок, который привык иметь все. А если что-то происходит не так, он все прикрывает расизмом. У Балотелли есть гражданство Италии, однако он никогда не будет настоящим итальянцем", - говорится в заявлении партии.
Напомним, что в начале месяца Балотелли оскорбляли на расовой почве на матче с "Вероной". Футболист грозился покинуть поле на 9-й минуте.
Читайте также: Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7