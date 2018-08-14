Ультрас "Динамо" Киев допускают столкновения с фанатами пражской "Славии"

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Ультрас "Динамо" Киев допускают столкновения с фанатами пражской "Славии"Ультрас киевского "Динамо" WBC допускают возможные столкновения с фанатами пражской "Славии" перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Встреча пройдет сегодня, 14 августа, в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"На матче в Праге фанаты "Славии" заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма на соседних с гостевым секторах. Кроме того, хулиганы "Славии" мутили против нас перед матчем, хотя и не очень удачно.

Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей (вдруг такие найдутся) сообщаем, что движение "Славии" вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду", - сообщили фанаты.

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