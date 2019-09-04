Ультрас "Интера" обратился к Лукаку

Фанатская группировка "Интера" Curva Nord написала открытое письмо новичку команды Ромелу Лукаку.

Отметим, что ранее в матче с "Кальяри" бельгиец подвергся расизму со стороны фанатов соперника.

"Здравствуй, Ромелу! Нам очень жаль, что произошедшее в Кальяри ты посчитал расизмом. У нас в Италии пользуются разными "способами", чтобы помочь команде и помешать сопернику. Это не расизм, это делается для того, чтобы игроки ошибались.

Постарайся воспринимать такое отношение со стороны итальянских болельщиков как дань уважения, так как они боятся, что ты забьешь гол их команде. Они не расисты и не ненавидят тебя", - говорится в письме.

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