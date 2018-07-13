Ультрас "Интера" отреагировал на переход Роналду в "Ювентус"

Теги интер миланкриштиану роналдуювентус

Ультрас "Интера" отреагировал на переход Роналду в "Ювентус"

Ультрас "Интера" отреагировал на покупку "Ювентусом" Криштиану Роналду.

Сообщается, что возле тренировочной базы миланского клуба болельщики повесили баннер, на котором написано: "Криштиану Роналду нас не пугает".

Напомним, что трансфер Роналду обошелся "старой синьоре" в 112 миллионов евро.

Читайте также: Спаллетти прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов