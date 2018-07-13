Ультрас "Интера" отреагировал на переход Роналду в "Ювентус"

Ультрас "Интера" отреагировал на покупку "Ювентусом" Криштиану Роналду.

Сообщается, что возле тренировочной базы миланского клуба болельщики повесили баннер, на котором написано: "Криштиану Роналду нас не пугает".

Напомним, что трансфер Роналду обошелся "старой синьоре" в 112 миллионов евро.

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