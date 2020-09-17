Ультрас киевского "Динамо": "Не примем Луческу ни при каких условиях"
Успешный старт сезона в исполнении киевского "Динамо" не изменил отношения ультрас к новому главному тренеру команды Мирче Луческу.
"Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного - чтобы он ушёл из "Динамо"!" - говорится в публикации в телеграм-канале "WBC | Ультрас Динамо".
Напомним, что Луческу возглавил столичную команду в июле. Фанаты отреагировали на назначение акциями протеста и даже угрозами.
"Динамо" набрало 4 очка в стартовых двух турах УПЛ. Кроме того, киевляне выиграли у "Шахтёра" Суперкубок Украины, а также прошли "АЗ Алкмаар" в квалификации Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13