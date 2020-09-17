Ультрас киевского "Динамо": "Не примем Луческу ни при каких условиях"

Успешный старт сезона в исполнении киевского "Динамо" не изменил отношения ультрас к новому главному тренеру команды Мирче Луческу.

"Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного - чтобы он ушёл из "Динамо"!" - говорится в публикации в телеграм-канале "WBC | Ультрас Динамо".

Напомним, что Луческу возглавил столичную команду в июле. Фанаты отреагировали на назначение акциями протеста и даже угрозами.

"Динамо" набрало 4 очка в стартовых двух турах УПЛ. Кроме того, киевляне выиграли у "Шахтёра" Суперкубок Украины, а также прошли "АЗ Алкмаар" в квалификации Лиги Чемпионов.

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