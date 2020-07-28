Ультрас киевского "Динамо" встретили Луческу матерными кричалками

Фанаты киевского "Динамо" собрались у стадиона имени Лобановского, куда приехал главный тренер команды Мирча Луческу, сообщает Tribuna.com.

Специалист прибыл на стадион на на товарищеский матч "Динамо" U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому.

По данным источника, болельщики скандируют матерную кричалку "уходи отсюда" и жгут файеры.

Напомним, Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.

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